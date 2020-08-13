لجنة مكافحة «كورونا»: لا مانع من استمرار العمل القضائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 12:17 مساء
مجمع المحاكم في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

قالت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق إنه لا مانع من استمرار العمل القضائي مع الالتزام بالاشتراطات الواردة في قرارات رئيس المجلس الرئاسي، والتي من أهمها استمرار العمل بنسبة 30% من العاملين، والتقيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية بهذا الخصوص.

جاء ذلك في كتاب رئيس اللجنة، خليفة البكوش ردا على خطاب المجلس الأعلى للقضاء، المرسل يوم 5 أغسطس الجاري، والمتعلق باستطلاع رأي اللجنة بشأن مواصلة العمل القضائي.

وفي 6 أغسطس، أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم «522» لسنة 2020 بشأن تقرير بعض الأحكام لمكافحة انتشار جائحة فيروس «كورونا المستجد»، منها إلزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات الواقية أثناء وجودهم وترددهم على جميع المقار الحكومية والخاصة، وإلزام الوحدات الإدارية العامة وما في حكمها باتخاذ جميع التدابير الاحترازية، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بها والزائرين لها.

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