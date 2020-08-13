إجراء أعمال صيانة في محطة كهرباء الخليج بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 11:15 صباحا
محطة كهرباء الخليج البخارية، (أرشيفية: بلدية سبها)

أعلنت إدارة محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة إجراء أعمال صيانة في المحطة الواقعة غرب سرت بنحو 20 كيلومترا، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الإدارة أنه تم إرجاع التغذية لأحد المحولات وصيانة آخر، وتشغيل محول الطوارئ، وتنظيف لوحات الأجهزة الدقيقة للوحدتين الأولى والثالثة، وجار التجهيز لغرفة التحكم الرئيسية، حسب بيان نقلته بلدية سرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وأشار البيان إلى توفير بعض النواقص الخاصة بالمحطة، خاصة للوحدة الأولى، كاشفا أن أعمال التشغيل النهائي تستغرق أياما بعد استكمال جميع المعدات والأجهزة الفنية.

يذكر أن الوحدة الأولى بالمحطة افتتحت خلال العام 2013، بقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 200 ميغا وات، والمستهدف للوحدة مستقبلا أن تنتج 350 ميغا وات.

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