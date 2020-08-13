«صحة الوفاق»: جسور جوية وبحرية مع فرنسا وبلجيكا وتركيا لتوفير الإمدادات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 09:33 صباحا
شعار وزارة الصحة في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق إنه جرى إقامة جسور جوية وبحرية مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لضمان توريد الإمدادات الطبية بشكل منظم عبر الطائرات وسفن الشحن.

ويأتي ذلك في إطار «تعزيز مخزون الدولة الإستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة، والمتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلمت الوزارة خلال الفترة الماضية أطنانا من الإمدادات الطبية، لتغذية مراكز العزل الطبي باستمرار، وتتضمن أجهزة طبية متنوعة، ومعدات الوقاية الشخصية لحماية الممارسين الصحيين العاملين بمواقع ومراكز العزل الصحي، ومطهرات ومعقمات ومستلزمات طبية وأدوية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الوزارة وصول شحنة من مشغلات استخلاص الحمض النووي للفيروس، ألمانية المنشأ، إلى مطار مصراتة الدولي، تمثل «مخزونًا لمختبرات فحص حالات الاشتباه والبالغ عددها 20 مختبرًا موزعة على كامل التراب الليبي، لمدة ستة أشهر».

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