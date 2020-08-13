نحو ثلث حالات «كورونا» المكتشفة خلال 24 ساعة في سبها ويفرن وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 09:01 صباحا
فحص عينات بمختبر فرع مركز مكافحة الأمراض بسبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت 309 حالات، نحو الثلث من تلك الحالات اكتشف في سبها ويفرن وزليتن.

وجاءت طرابلس أولا بـ95 إصابة، ثم مصراتة بـ72 إصابة، بينما توزعت الإصابات بواقع خمس حالات في النواحي، وحالة في القرة بوللي، ومثلها في العجيلات، وثلاث حالات في غريان، وعشر حالات في الزاوية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي، الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

86 إصابة في سبها ويفرن وزليتن
واكتشفت 43 حالة في سبها، و27 حالة في يفرن، و16 حالة في زليتن، حالة في صرمان، وثلاث حالات في درج، وثماني حالات في الخمس، وأربع حالات في ترهونة، وحالة في مسلاتة.

إضافة إلى حالتين في قصر الأخيار، وحالة في الجفارة، وثلاث حالات في الماية، ومثلها في الرحيبات، وحالة في طبرق، وست حالات في درنة، وحالة في الأبرق، وحالة في بنت بية، ومثلها في بنغازي.

وتعافى 38 مصابا، موزعين بواقع 13 حالة في صبراتة، ومثلها في مصراتة، وست حالات في ترهونة، وأربع حالات في بني وليد، وحالة في كل من الزاوية وزليتن.

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