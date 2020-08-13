«مكافحة الأمراض»: 309 إصابات جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

عينة اختبار للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف 309 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب 38 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتسلم المركز 2672 عينة منها 2363 عينة سالبة، حسب بيانه رقم «158»، المنشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتوزعت العينات بواقع 899 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و103 عينات من مختبر المركز المرجعي زليتن، و93 عينة بمختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و55 عينة في مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.

إضافة إلى 136 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و541 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، وعينتين من مختبر فرع المركز غريان، و393 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و50 عينة بمختبر مركز بنغازي الطبي، و400 عينة في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 6611 حالة، بينها 5701 حالة نشطة و132 حالة وفاة، فيما تعافى 778 مصابًا من الفيروس الذي ظهر في البلاد مارس الماضي.