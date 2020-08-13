شحنة طبية مخصصة للمختبر المرجعي بمصراتة تصل مطار معيتيقة

شحنة طبية مخصصة للمختبر المرجعي بمصراتة تصل مطار معيتيقة، 12 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي، مساء الأربعاء، شحنة من الإمدادات الطبية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس «كورونا المستجد»، تتضمن بعض لوازم المختبرات ومستهلكات فحص العينات.

وقال مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمود بن محمود، إنه سيجري تسليم الشحنة كاملة إلى المختبر المرجعي بمدينة مصراتة، لرفع إجراءات التقصي وزيادة عدد الفحوصات اليومية بالمدينة، حسب منشور لوزارة الصحة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى تسليم وزارة الصحة، الإثنين الماضي، المختبر المرجعي بمدينة مصراتة، شحنة من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس «كورونا المستجد».

شحنة طبية مخصصة للمختبر المرجعي بمصراتة تصل مطار معيتيقة، 12 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

شحنة طبية مخصصة للمختبر المرجعي بمصراتة تصل مطار معيتيقة، 12 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)