خروج أول حالة «كورونا» من مركز العزل الخمس «1» بعد شفائها

عناصر من فريق الرصد باللجنة الطبية في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلنت بلدية الخمس، الخميس، خروج أول حالة شفاء من فيروس «كورونا المستجد» من مركز العزل الخمس رقم «1».

ونوهب البلدية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بجهود العناصر الطبية والطبية المساعدة وإدارة مركز العزل الخمس رقم «1»؛ لتقديمهم كل ما لديهم من خدمات صحية ساهمت في تماثل الحالة للشفاء.

وأعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس، في 17 يوليو الماضي، شفاء سادس حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، تعود إلى سيدة مسنة تبلغ 85 عامًا كانت تحت الرعاية الصحية بمركز العزل الخمس «2»، وذلك بعد سلبية نتائج عينتين سحبتا منها خلال فترة إقامتها بالمركز.