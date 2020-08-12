السفارة الأميركية تعبر عن تقديرها لجهود السلطات الصحية الليبية في مكافحة «كورونا»

مدير مركز «مكافحة الأمراض» خلال محادثة عن الفيديو كونفرانس مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، 12 أغسطس 2020. (السفارة الأميركية)

أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الأربعاء، إجراء القائم بالأعمال جوشوا هاريس، مكالمة مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار لتلقي إحاطة حول «جهود السلطات الصحية الليبية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد».

وقالت السفارة الأميركية إن هاريس أعرب نيابة عن السفير ريتشارد نورلاند، عن تقديره لـ«الجهود الكبيرة وغير السياسية التي يبذلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها والسلطات الصحية في جميع أنحاء البلاد، حيث يعملون بروح من التضامن للكشف عن انتشار الفيروس والوقاية منه والاستجابة له».

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وأشارت السفارة إلى تخصّيص حكومة الولايات المتحدة مبلغًا يقدّر بـ13 مليون دولار للشركاء الدوليين والمحليين لدعم الاستجابة لجائحة «كورونا المستجد» في ليبيا، كجزء من مبلغ يفوق 715 مليون دولار من المساهمات الأميركية لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الاستقرار والتنمية في ليبيا منذ العام 2011.

وفجر الأربعاء، أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 373 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 6302 حالة، بينها 5430 حالة نشطة و132 حالة وفاة، فيما تعافى 740 مصابًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.