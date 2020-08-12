سفينة شحن تغادر ميناء البريقة بعد تفريغ حمولتها لصالح شركات نفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 07:50 مساء
السفية « BREB STAR» أثناء تفريغ حمولتها بميناء البريقة. (الإنترنت)

غادرت السفينة «BREB STAR» مساء اليوم الأربعاء، ميناء البريقة التجاري الصناعي بعد أن أفرغت حمولتها من الحاويات والبضائع العامة لصالح عدد من الشركات النفطية العاملة بمنطقة الهلال النفطي.

وجرى تفريغ الحمولة عبر مستخدمي قسم المناولة والتخزين بميناء البريقة من على متن السفينة «BREB STAR» القادمة من إيطاليا وتتبع شركة «طلميثة الحديثة» للتوكيلات الملاحية.

ورست السفينة على رصيف الميناء الشرقي عند الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الماضي بعد أن أفرغت جزء من حمولتها على رصيفه الغربي الخاص ببضائع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وكانت السفينة محملة بشحنة كبيرة من البضائع العامة والحاويات الخاصة بشركات: الخليج العربي للنفط، الواحة، وشركة رأس لانوف لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

واستقبل ميناء البريقة التجاري الصناعي، صباح اليوم الأربعاء، السفينة «BELLA» وفقاً لإشعار الوصول الوارد إلى قسم المناولة والتخزين بميناء البريقة التجاري الصناعي من قبل شركة «ليبيا التضامن للملاحة» التي رست على رصيف الميناء لتحميل 4500 طن من الخردة الحديدة المجمعة من المدن والمناطق الواقعة في منطقة الهلال النفطي.

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