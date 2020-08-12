«داخلية الوفاق» تبحث تطوير عمل هيئة السلامة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 07:44 مساء
العميد خالد مازن خلال ترأسه اجتماع تطوير عمل هيئة السلامة الوطنية. (وزارة الداخلية)

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد خالد مازن، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس هيئة السلامة الوطنية وعدد من المختصين في مجالات إدارة الطوارئ لبحث تطوير عمل الهيئة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها هيئة السلامة الوطنية، واصفة الاجتماع بأنه «اجتماع تأسيسي علمي لبحث إمكانية تطوير عمل هيئة السلامة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات العصر».

وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع حضره نخبة من الأساتذة المتخصصين في مجالات إدارة الطوارئ وما يتعلق بها من علوم.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية جرى خلاله تقديم عرض مرئي يتحدث عن تاريخ ومستقبل الدفاع المدني في ليبيا منذ تأسيسه وحتى وصوله إلى مسماه الآن هيئة السلامة الوطنية.

وأضافت أن الحضور فتحوا حلقات نقاش، وأكدوا أن هذا الاجتماع حلقة نقاش يتم فيه استعراض المواضيع بشكل عام، ووضع الخطوط العريضة لتنظيم عملية النقاش والتفكير في هذا الموضوع، حتى ينعكس بشكل فعال فيما يتعلق بمواضيع الاجتماع.

وطالب وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، خلال الاجتماع بضرورة إعداد جدول عمل للاجتماع القادم وتوزيعه على أعضاء الفريق في أقرب وقت ممكن للاطلاع عليه.

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