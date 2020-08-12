تسجيل أول حالة وفاة جراء «كورونا» في أجدابيا

من أعمال تعقيم المؤسسات في أجدابيا. (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء «كورونا» بمدينة أجدابيا، اليوم الأربعاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى جانب تسجيل أول حالة وفاة في المدينة جراء الفيروس.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا المستجد» في أجدابيا إلى 20، حسب منشور على صفحة إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى عقد مدير أمن أجدابيا، العقيد ونيس أحمد الشكري، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع أصحاب المحال التجارية والأسواق في المدينة للتشديد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من توفير قفازات وكمامة للزبائن والتعقيم بشكل دوري.

وفجر الأربعاء، أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 373 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 6302 حالة، بينها 5430 حالة نشطة و132 حالة وفاة، فيما تعافى 740 مصابًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.