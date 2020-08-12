باشاغا يناقش مع سفير إيطاليا تعزيز العلاقات الثنائية بين طرابلس وروما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 06:31 مساء
لقاء باشاغا وسفير إيطاليا لدى ليبيا، الأربعاء، 12 أغسطس 2020. (وزارة الداخلية)

ناقش المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، حسب وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء باشاغا والسفير الإيطالي خصص لمناقشة العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الصديقين.

وأضافت الوزارة أن السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، أعرب خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية في طرابلس «رغبة بلاده في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا الأمنية منها».

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