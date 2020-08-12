أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 12:08 مساء
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد مناطق دواخل الشمال الغربي ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، دون تغيير يذكر على باقي المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 30 و45 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط مساء على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على السواحل، وبين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا متسببة في إثارة الأتربة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 على المناطق الساحلية ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، وتصل إلى 38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا اليوم متسببة في إثارة الأتربة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و45 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا متسببة في إثارة الأتربة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و42 درجة مئوية.

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