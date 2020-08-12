صيانة محطة كهرباء المهدي بن بركة في طرابلس

إحدى المعدات في محطة كهرباء المهدي بن بركة بمنطقة الهضبة، 12 أغسطس 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال صيانة لمحطة المهدي بن بركة في منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس.

وقام فنيو ومهندسو فرقة المشروعات بدائرة توزيع الهضبة، بمساعدة مكاتب الصيانة بالدائرة، بتركيب خلية نحاسية بالمحطة، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، كشفت الشركة عن تعرض ثلاث محطات تحويل في مشروع الهضبة وطريق المطار إلى العبث من قبل مجهولين.

ونشرت صفحة الشركة مقطع فيديو للأضرار التي لحقت بالمحطات الثلاث وهي «احنيش، الميدليك، الفروسية»، إذ سرق منها توصيلات نحاسية خاصة بالوحدات الحلقية بها، وكوابل نحاسية، وخلايا خاصة بالضغط العالي، وسوابك نحاسية بالخلايا ومفاتيح التوزيع، مما تسبب في انقطاع التيار عن منازل المنطقة.