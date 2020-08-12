عميد «تسييري تراغن» يبحث في بنغازي استمرار تدفق الوقود وغاز الطهي إلى الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 11:10 صباحا
اجتماع عميد «تسييري تراغن» مع مدير شركة البريقة في بنغازي، 12 أغسطس 2020، (صفحة المجلس على فيسبوك)

بحث عميد المجلس التسييري لبلدية تراغن عبدالله ياسين مع المدير العام لشركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الشرقية والوسطى علي الشلطامي، استمرار تدفق الوقود وأسطوانات غاز الطهي إلى البلدية والجنوب عموما.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة بمدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، سبل زيادة إنتاجية تعبئة غاز الطهي في مستودع سبها النفطي وآلية التوزيع على بلديات الجنوب، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخلال الفترة الماضية، عانت البلديات في الجنوب من أزمة نقص الوقود وغاز الطهي، إذ سبق أن صرح عضو المجلس البلدي سبها، أبوبكر جماعة إلى «بوابة الوسط» بأن البلدية تستقبل 1800 أسطوانة غاز طهي أسبوعيا من مستودع غاز رأس المنقار في بنغازي، «وهي كمية لا تكفي لسد احتياجات سكان سبها».

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