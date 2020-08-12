8.22 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 208 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 09:44 صباحا
موقع إنتاج في حقل «التحدي» التابع لشركة سرت للنفط، (أرشيفية: فيسبوك)

تجاوزت خسائر إقفال الحقول والمنشآت النفطية 8 مليارات دولار خلال 208 أيام منذ 18 يناير الماضي وحتى 12 أغسطس الجاري.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الخسائر بلغت نحو ثمانية مليارات و221 مليون دولار، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

واستمرت الإقفالات إثر تعثر مفاوضات استئناف إنتاج وتصدير النفط الشهر الماضي، التي كانت بين المؤسسة وحكومة الوفاق من جهة، وبعض الأطراف الدولية والإقليمية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة.

والسبت الماضي، حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، من أن «عسكرة المنشآت النفطية وتواجد المرتزقة والتصعيد العسكري يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية على العاملين والسكان المحليين».

كما حذر صنع الله من «كارثة أكبر من تلك التي حدثت في مرفأ بيروت»، وتسببت في مئات القتلى وآلاف الجرحى، بسبب «تواجد المرتزقة بالمنشآت النفطية، وعسكرة هذه المنشآت على السلامة العامة للموظفين والسكان المحليين».

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