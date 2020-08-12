مؤسسة النفط وشركة «فينترسهال» تطلقان خط مساعدة لمكافحة «كورونا» في الواحات

مؤسسة النفط وشركة «فينترسهال» تطلقان خط مساعدة لمكافحة «كورونا» في الواحات، 12 أغسطس 2020. (مؤسسة النفط)

أعلنت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة «فينترسهال-ليبيا»، الأربعاء، عن إطلاق خط دعم ومساعدة لمكافحة وباء «كورونا المستجد كوفيد-19» بمنطقة الواحات.

وقالت مؤسسة النفط في بيان، إن ذلك يأتي في إطار اتفاقية المشاريع الاجتماعية المستدامة بينها وبين شركة «فينترسهال-ليبيا»، معلنة عن افتتاح أول خط مساعدة لمكافحة الوباء بالواحات الثلاثه: «أجخرة، جالو وأوجلة» اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020.

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وأشارت إلى أنه يمكن لسكان الواحات الاتصال بأرقام مخصصة لمعرفة المزيد حول الوقاية من مرض «كوفيد-19» وأعراضه وكيفية علاجه، وتسجيل البيانات في حالة احتمال الإصابة وإحالتهم للطبيب المختص، وذلك بهدف المتابعة والرصد بغية الحد من انتشار هذا الوباء.

ولفتت إلى أن خط المساعدة الموجود في المركز الصحى-أجخرة الجديدة سيكون مفتوحًا للمتصلين على مدى 24 ساعة في اليوم، و سبع أيام في الأسبوع، عن طريق فريق طبي تم تدريبه مع دعم من مدربين من شركة «الميدلينك» الطبية الدولية المنفذة لهذا البرنامج، منبهة إلى أن إنشاء مركز الاتصال وخط المساعدة سيكونان إضافة إلى البنية التحتية الطبية الحالية في المنطقة وسيعزز جهود مكافحة الوباء.

حضر مراسم افتتاح المركز، عميد بلدية أجخرة، أحمد موسى حماد، ومندوب عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، محمد الجهاني، ومدير الشؤون الإدارية والعلاقات بشركة و«فينترسهال»، عبدالسلام المدني، ومندوب شركة «ميديا لينك» المالطية، الدكتور سالم فكرانة، ومديرة مكتب الرعاية الصحية الأولية أجخرة، جميلة عبدالناصر.

مؤسسة النفط وشركة «فينترسهال» تطلقان خط مساعدة لمكافحة «كورونا» في الواحات، 12 أغسطس 2020. (مؤسسة النفط)