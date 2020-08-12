الكفرة تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 12:27 صباحا
عناصر طبية وطبية مساعدة عاملة في مركز العزل بالكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، الأربعاء، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلدية إلى خمس حالات.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحالة الجديدة تعود لسيدة غير مخالطة، لافتة إلى تمتعها بصحة جيدة رغم ظهور بعض الأعراض عليها.

كما أعلنت اللجنة عن، نفاد مشغلات جهاز كشف فيروس «كورونا المستجد» في البلدية، موضحة أنه تم تركيب جهاز كشف الفيروس بالكفرة قبل شهرين وكانت معه خمس عينات تشغيل، حيت تم تجريب واحدة وبقيت أربع تقرر استخدامها في الحالات التي تعاني أعراض المرض وأظهر التحليل السريع أنها موجبة.

وأضافت أنه تم استهلاك العينات الأربع على ثلاث حالات موجبة، إضافة إلى حالة أخرى كات سالبة، ما أدى إلى نفاد عينات التشغيل بالكامل.

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