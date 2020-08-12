نفاد مشغلات تحليل «كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 12:30 صباحا
مركز العزل المخصص لمصابي فيروس «كورونا» في الكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، الأربعاء، نفاد مشغلات جهاز كشف فيروس «كورونا المستجد» في البلدية.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تم تركيب جهاز كشف الفيروس بالكفرة قبل شهرين وكانت معه خمس عينات تشغيل، حيت تم تجريب واحدة وبقيت أربعة تقرر استخدامها في الحالات التي تعاني أعراض المرض وأظهر التحليل السريع أنها موجبة.

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لفتت إلى أنه تم استهلاك العينات الأربع على ثلاث حالات موجبة، إضافة إلى حالة أخرى كات سالبة، ما أدى إلى نفاد عينات التشغيل بالكامل.
 
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الرابع من أغسطس، نفاد مشغلات الكشف عن «كورونا»، ما أدى إلى توقف العمل داخل معظم مختبرات المركز، لافتًا إلى مخاطبة اللجنة العلمية الاستشارية حتى يتم توفير المشغلات بشكل عاجل وبكميات كبيرة تتماشى مع الوضع الوبائي بالبلاد».

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول شحنة من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس «كورونا المستجد»، ألمانية المنشأ، إلى مطار مصراتة الدولي، لافتة إلى أن الشحنة تمثل «مخزونًا لمختبرات فحص حالات الاشتباه والبالغ عددها 20 مختبرًا موزعة على كامل التراب الليبي، لمدة ستة أشهر».

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