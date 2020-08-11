5 توصيات للجنة مكافحة «كورونا» بمصراتة حول مدة العزل وإعادة المسحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 08:58 مساء
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» في مصراتة، الثلاثاء، دراستها لما نشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأميركي بشأن مدة العزل المخصصة لمصابي فيروس «كورونا المستجد» وإعادة المسحة.

وخلصت اللجنة إلى أن الأشخاص الذين يعانون مرض «كوفيد19»، يمكن إيقاف عزلهم بشكل تام بعد عشرة أيام من ظهور الأعراض، واختفاء الحرارة لمدة 24 ساعة على الأقل دون استخدام الأدوية الخافضة للحرارة، ومع تحسن الأعراض الأخرى، وذلك حسب بيان منشور على صفحة بلدية مصراتة بموقع «فيسبوك».

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وبالنسبة للأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض أبدًا، رأت اللجنة أنه يمكن إيقاف عزلهم بعد عشرة أيام من تاريخ أول اختبار إيجابي، لافتًا إلى أنه لم  يعد يوصى بخطة أخذ المسحة للخروج من العزل، باستثناء التوقف عن العزل في وقت أقصر.

وأشارت اللجنة إلى إنه عند بعض المصابين تكون الأعراض قوية نتيجة استمرار نسخ الفيروس لأكثر من عشرة أيام، ما قد يتطلب تمديد فترة العزل لمدة 20 يومًا بعد ظهور الأعراض، وسؤال الطبيب في هذه الحالات.  أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون ضعفًا شديدًا في المناعة، فحضت اللجنة على ضرورة التشاور بشأنهم مع كبار الأطباء المتخصصين.

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