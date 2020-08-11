وقفة احتجاجية في مزدة تطالب باستقالة المجلس التسييري

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 06:04 مساء
الوقفة الاحتجاجية المطالبة باستقالة المجلس التسييري في مزدة. (الإنترنت)

نظم عدد من الأشخاص في بلدة مزدة غرب ليبيا، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية لمطالبة المجلس التسييري بالاستقالة، واتهموه بالمسؤولية عن سوء الخدمات الأساسية في البلدة.

وقال المحتجون في مزدة إن المدينة تعاني من انعدام الخدمات الأساسية، ومنها: نقص مياه الشرب والوقود والغاز، والسيولة النقدية بالمصارف، وتردي شبكات الاتصالات، وضعف وغياب المؤسسات الحكومية.

وأضافوا أن جميع القطاعات في المدينة أصبحت منهارة، وأن المواطن بات عاجزا عن إيجاد أبسط الحقوق في البلدية، مطالبين الجهات المسؤولة في الدولة بمساعدة أهالي مزدة.

ورفع المشاركون في الوقفة عدة لافتات كتب عليها بعض الشعارات، منها «نريد انتخابات أسوة بالمدن الأخرى»، «لا تغطية ولا نت.. حياة معدومة»، «إلى الصديق الكبير مصارفنا تسرقنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
إنتر ميلان في تحد صعب بالدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن
رياضة عالمية
رئيس «طوارئ سوق الجمعة» يكشف سبب انتشار «كورونا» في البلدية
ليبيا
أسطورة الطائرة الليبية يحتفل بعيد ميلاد الـ60
رياضة محلية
إصابتان بـ«كوفيد-19» في أتلتيكو مدريد قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
الدول المانحة تشدد على وجوب مساعدة اللبنانيين «بشكل مباشر» وفي إطار «الشفافية»
عربى
في كتابه الجديد علي عبد اللطيف احميده يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا ...
ليبيا
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتين يعلن أن ابنته تلقت لقاح كورونا المستجد الروسي الجديد