المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 05:07 مساء
معدات طبية سلمتها وزارة الصحة بحكومة الوفاق لبلديات الجنوب في أبريل الماضي. (وزارة الصحة)

أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة جائحة «كورونا» بلغ 847 مليون دينار، خصص منها مبلغ 562 مليون دينار لوزارة الصحة، و49 مليونا للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليونا لجهاز الطب العسكري.

كما تم تخصيص 35 مليون دينار من المبلغ الإجمالي (847 مليونا) لجهاز خدمات الإسعاف والطورائ، و65 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية في الخارج، حسب بيان الإيراد والإنفاق للفترة من الأول من يناير 2020 إلى 31 يوليو 2020.

وأشار المصرف إلى أن إنفاق الباب الرابع (الدعم) شمل مبلغ 496 مليون دينار للإمداد الطبي، (عدا المبلغ المنفذ لمجابهة وباء كورونا)، و مليار و 983 مليار دينار للمحروقات، و360 مليون دينار للكهرباء، و173 مليون دينار للمياه والصرف الصحي، و300 مليون دينار للنظافة العامة.

وأكد البيان أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 5.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، تمت تغطيته من احتياطات مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي 3.6 مليار دولار، منها  مليارين و 51 مليون دولار عن صادرات نفطية للعام 2019؛ في حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها 9 مليارات و 300 مليون  دولار (عدا مبلغ 7 مليارات دولار تقريبا، التزامات قائمة في شكل اعتمادات مستندية، لصالح مؤسسات وجهات عامة).

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