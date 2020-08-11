المصرف المركزي: إنفاق 19.07 مليار دولار على المرتبات منذ بداية العام الجاري

عامل يمارس مهنته في إصلاح آلة بالشركة الليبية للحديد والصلب. (الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإنفاق الفعلي بلغ 19 مليارا و 77 مليون دينار خلال الفترة من الأول من يناير 2020 إلى 31 يوليو الماضي،، جاء النصيب الأكبر من هذا الإنفاق على المرتبات (الباب الأول) بواقع 10 مليارات و940 مليون دينار، وبنسبة 58%.



وأوضح المصرف أن البيان لا يتضمن مرتبات شهر يوليو، لعدم ورودها من وزارة المالية حتى تاريخ إعداد البيان، مؤكدا أن الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة ذاتها قدرت بنحو 8 مليارات دولار.



وبلغت نسبة النفقات التسييرية (الباب الثاني) مليار و 892 مليون دينار بنسبة 10% من إجمالي الإنفاق، فيما بلغت النفقات المصروفة للتنمية (الباب الثالث) 610 ملايين دينار بنسبة 3%، والدعم (الباب الرابع) بنحو 3 مليارات و 312 مليون دينار بنسبة 17%. ووصلت نسبة الإنفاق على بند الطوارئ (الباب الخامس) مليارين و 323 مليون دينار بنسبة 12%.