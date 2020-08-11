المصرف المركزي: إنفاق 19.07 مليار دولار على المرتبات منذ بداية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 04:37 مساء
عامل يمارس مهنته في إصلاح آلة بالشركة الليبية للحديد والصلب. (الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإنفاق الفعلي بلغ  19 مليارا و 77 مليون دينار خلال الفترة من الأول من يناير 2020 إلى 31 يوليو الماضي،، جاء النصيب الأكبر من هذا الإنفاق على المرتبات (الباب الأول) بواقع 10 مليارات و940 مليون دينار، وبنسبة 58%.

وأوضح المصرف أن البيان لا يتضمن مرتبات شهر يوليو، لعدم ورودها من وزارة المالية حتى تاريخ إعداد البيان، مؤكدا أن الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة ذاتها قدرت بنحو 8 مليارات دولار.

وبلغت نسبة النفقات التسييرية (الباب الثاني) مليار و 892 مليون دينار  بنسبة 10% من إجمالي الإنفاق، فيما بلغت النفقات المصروفة للتنمية (الباب الثالث) 610 ملايين دينار بنسبة 3%، والدعم (الباب الرابع) بنحو 3 مليارات و 312 مليون دينار بنسبة 17%. ووصلت نسبة الإنفاق على بند الطوارئ (الباب الخامس) مليارين و 323 مليون دينار بنسبة 12%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
إنتر ميلان في تحد صعب بالدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن
رياضة عالمية
رئيس «طوارئ سوق الجمعة» يكشف سبب انتشار «كورونا» في البلدية
ليبيا
أسطورة الطائرة الليبية يحتفل بعيد ميلاد الـ60
رياضة محلية
إصابتان بـ«كوفيد-19» في أتلتيكو مدريد قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
الدول المانحة تشدد على وجوب مساعدة اللبنانيين «بشكل مباشر» وفي إطار «الشفافية»
عربى
في كتابه الجديد علي عبد اللطيف احميده يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا ...
ليبيا
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتين يعلن أن ابنته تلقت لقاح كورونا المستجد الروسي الجديد