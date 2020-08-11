المصرف المركزي: 2.21 مليار دينار إيرادات نفطية خلال 7 أشهر من العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 04:05 مساء
مقر المصرف المركزي في وسط العاصمة طرابلس، (أرشيفية: رويترز)

أظهر بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية بلغت 2.218 مليار دينار خلال الفترة من الأول من يناير 2020، إلى 31 يوليو الماضي، بينما بلغت إيرادات الضرائب 304 ملايين دينار فقط.

وأوضح البيان الذي نشره المصرف، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الجمارك بلغت 88 مليون دينار، والاتصالات 82 مليون دينار، بينما بلغ المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 175 مليون دينار. وبلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية 100 مليون دينار، فيما وصلت رسوم الخدمات والإيرادات الأخرى إلى 296 مليون دينار.

«تمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد» بلغ 83 مليون دينار، ووصل إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 3.346 مليار دينار، وقرض مصرف ليبيا المركزي (عجز الترتيبات المالية) وصل إلى 15 مليارًا و579 مليون دينار. أما فيما يخص تمويل الباب الثالث (التنمية) من رسوم بيع النقد الأجنبي، فقد بلغ 1.225 مليار دينار.

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