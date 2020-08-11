«الأرصاد»: ارتفاع الموج أقل من مترين على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 12:55 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يظل ارتفاع الموج على طول الساحل أقل من مترين، كما لا تتجاوز سرعة الرياح 20 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون جيدة، دون ظهور أي ضباب.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الريح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج، ودرجة الحرارة 28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة 28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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