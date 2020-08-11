«الأرصاد»: ارتفاع الموج أقل من مترين على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يظل ارتفاع الموج على طول الساحل أقل من مترين، كما لا تتجاوز سرعة الرياح 20 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون جيدة، دون ظهور أي ضباب.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الريح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج، ودرجة الحرارة 28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.