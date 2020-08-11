بومطاري يتابع إقفال الحسابات الختامية للدولة خلال 12 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 10:47 صباحا
بومطاري يتفقد سير العمل في إقفال الحسابات الختامية، 10 أغسطس 2020، (مالية الوفاق)

تابع وزير الماليالة في حكومة الوفاق فرج بومطاري سير العمل للفرق المكلفة بإقفال الحسابات الختامية للدولة خلال السنوات من 2008 إلى 2019.

جاء ذلك خلال زيارة بومطاري إلى مقر إدارة الحسابات أمس الإثنين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما تفقد مقر معهد التدريب المحاسبي والمالي، المناط به إعداد الدورات التدريبية للموظفين المنتسبين لإدارة الحسابات في مجال إعداد وإقفال الحساب الختامي.

وفي هذا السياق، أكد بومطاري أن البرنامج يهدف إلى إقفال الحسابات الختامية للدولة، «التي تعد خطوة مهمة في قياس الأداء الحكومي، وإحكام الرقابة على الإنفاق العام، فضلا عن كونه مطلبا قانونيا».

وأشاد بمستوى سير البرنامج التدريبي والمناهج المعدة بالخصوص، مؤكدا اهتمام الوزارة بعملية الإقفال، و«سعيها إلى توفير المتطلبات المادية والدعم اللوجستي الكفيل بإتمام هذا العمل الوطني بالصورة المثلى، وفي الوقت المحدد بالخطة الموضوعة مسبقاً للبرنامج».

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