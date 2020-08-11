ليبيا تسجل 388 إصابة يومية بـ«كورونا» و5 وفيات

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 388 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، و5 حالات وفاة و14 حالة شفاء.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أنه استلم 2345 عينة موزعة على 972 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و96 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و90 عينة بمختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و36 عينة بمختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و83 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و264 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و4 عينات بمختبر فرع المركز غريان. و800 عينة بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وتابع أن النتائج أظهرت سلبية 1957 عينة، بينما تأكد إصابة 388 عينة، منها 196 لحالات جديدة، و192 لمخالطين.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 5929 حالة بينها 5080 حالة نشطة و125 حالة وفاة، فيما تعافى 724 أشخاص من الفيروس منذ بدأ ظهوره في البلاد مارس الماضي.