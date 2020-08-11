تسجيل 10 حالات إصابة بفيروس كورونا في درنة خلال 4 شهور

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 12:20 صباحا
مدينة درنة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرصد و الاستجابة الأولى درنة، تسجيل 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 4 شهور في الفترة من 4 أبريل الماضي، وحتي 4 أغسطس الحالي، لا يزال حالتان منهم نشطتين، بينما تم شفاء 8 حالات.

وبحسب بيان للمركز اليوم، كشف فريق الرصد والتقصى لجائحة كورونا للمنطقة الجغرافية درنة، خلال هذه الفترة على 833 شخصا، منهم 414  امرأة و 419 رجل، فضلا عن 118 شخصا من خارج المنطقة الجغرافية درنة موزعين على عدد من المدن، تم الكشف عليهم وتقديم الفحوصات الطبية لهم وحجرهم داخل المدينة.

وأوضحت أميمة حسن برطوع راصدة بالمركز، أنه تم أخذ 833 عينة والكشف عليها عن طريق الاختبار السريع، مع 27 مسحة أنفية.

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