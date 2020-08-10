انعقاد الاجتماع الفني لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز 2019 ـــ 2020

الاجتماع الفني لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز, 10 أغسطس 2020. (مؤسسة النفط)

عُقِدَ صباح الإثنين، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الاجتماع الفني لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2019 ـــ 2020، وبالربط عبر الدائرة المغلقة من مقر الشركة بمدينة البريقة.

وبحسب البيان، تم خلال الاجتماع استعراض نشاط إدارات الشركة المختلفة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة السلامة وحماية البيئة للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها، كما تم عرض أنشطة الشركة خلال العام الجاري 2020، والمتعلقة بالحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وتقييم سير تنفيذها، وصيانة الآبار, كما تم مناقشة الميزانيات المعتمدة بالخصوص، ومستهدفات وبرامج الشركة للعام 2021، ومعدلات الانتاج من النفط والغاز المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة ومخطط الحفر المقترح في 2021.

وأوضح البيان أنه تم مناقشة الصعوبات التي تواجه الشركة لتوفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي للشركة العامة للكهرباء، في ظل توقف استلام الأزمة من حقل 103، والتأثيرات الناجمة جراء هذا النقص.

تطوير الحقول المكتشفة

وعرضت الشركة خططها فيما يخص تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة والتي تشمل (حقل LP3D، م ن 101, م ن 107)، وتم التطرق إلى استعدادات الشركة لوضع حقل LP3D على الإنتاج، بربط خمسة آبار بقدرة إنتاجية حوالي 3500 برميل نفط في اليوم كمرحلة اولى.

كما تم تخصيص جانب من الاجتماع لعرض نشاط الشركة فيما يخص البرامج الممولة من الميزانية الاستثنائية 2019-2020، وعرض نسب الإنجاز وما تم تحقيقه من نتائج مشجعة خصوصا عمليات صيانة الآبار والتي تم من خلالها تحقيق معدل إنتاج إضافي وصل إلى 8 آلاف برميل في اليوم من صيانة وإصلاح 14 بئرا.

بدورها استعرضت الإدارة العامة للهندسة والمشاريع التسهيلات السطحية ومعدات الإنتاج إضافة الى وضعية مشاريع الصيانة ونسب إنجازها في كافة الحقول والموانئ، والعمرات المبرمجة لضواغط الغاز.

ملخص الميزانية التشغيلية المعتمدة

وخصص الجانب الأخير من الاجتماع لاستعراض مقارنة لملخص الميزانية التشغيلية المعتمدة لسنة 2020، والمصروفات الفعلية لسنتي 2019-2020 للباب الأول والثاني والثالث بشقيه العادي والتنموي، وكذلك الميزانية المقترحة لسنة 2021، واستعراض ملخص للمصروفات الفعلية والمنفذة لسنة 2019-2020، والممولة بالميزانية الاستثنائية.

حضر الاجتماع كل من، عضوا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بلقاسم شنقير، والعماري محمد، ورئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، والمدراء العامون ومدراء الإدارات المختصة بالمؤسسة وشركة سرت وعبر الدوائر المغلقة، ممثلون عن إدارة التفتيش والقياس بالمؤسسة وممثلي شركات الجوف والحفر الوطنية ومعهد النفط الليبي وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية والشركة الوطنية للانشاءات.