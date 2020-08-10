المسماري: الجيش استهدف قاربا انتهك المنطقة العسكرية المحظورة

الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، إن «الجيش الوطني الليبي استهدف قاربًا بعد خرقه المنطقة العسكرية المحظورة ليلة الأحد الموافق 9 أغسطس»، مشيرًا إلى أن القارب «كان على متنه نح عشرون عنصرًا إرهابيًّا تابعين لميليشيات السراج، مختلفة الجنسيات».

وأضاف المسماري، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن استهداف القارب «جاء عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة»، موضحًا أنه اُستُهدف «بواسطة وحدات الدفاع الساحلي التابع للقيادة العامة».

وأكد الناطق باسم القيادة العامة أن الاستهداف أدى إلى إصابة القارب «إصابة مباشرة، ليتبعها إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمَن كانوا على متن القارب».

وأضاف المسماري قائلاً: «لم نصل إلى أي نتائج ايجابية حتى الآن، حيث إن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة رأس لانوف».

ولفت المسماري إلى أن «مصادر ذكرت أٔن حكومة الوفاق أعلنت تسجيل مَن كان على القارب كمطلوبين عقب فرارهم باتجاه شرق البلاد على متن قارب قاموا بسرقته».

وأشار المسماري إلى أن القيادة العامة حذرت في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.