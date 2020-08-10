وصول شحنة «تحصينات أطفال» و«مشتقات الدم» إلى مخازن جهاز «الإمداد الطبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 07:46 مساء
وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني دميانوس قطار. (الإنترنت)

تسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، مساء أمس الأحد، شحنة من تحصينات الأطفال تضمنت «اللقاح الرباعي واللقاح الخماسي» وشحنة من «مشتقات الدم».

وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، جرى شحن التحصينات التي تقدر كمياتها بعدد حاويتين سعة أربعين قدمًا، عبر مطار مصراتة الدولي، ومن المتوقع أن يشرع الجهاز فورًا في توزيعها عبر فروعه التي تنتشر في أغلب المدن والمناطق، ليتم إعطاؤها للفئات المستهدفة عبر مراكز الرعاية الصحية المختصة .

وكانت مخازن جهاز الإمداد الطبي تسلمت في الثاني عشر من يوليو الماضي، أول شحنة من تحصينات الأطفال، تضمنت «لقاح شلل الأطفال، واللقاح السداسي، واللقاح الخماسي، ولقاح داء الكلب، ولقاح الحمى الصفراء».

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