الجراري يعلن إيقاف الخط البحري بين ميناءي طبرق ودمياط المصري لمدة 14 يوما

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الإثنين 10 أغسطس 2020, 06:56 مساء
رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية - المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري. (الإنترنت)

أعلن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية - المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، اليوم الإثنين، إيقاف الخط البحري الرابط بين ميناءي دمياط المصري وطبرق لمدة 14 يومًا، «خوفًا من انتشار فيروس كورونا».

وأوضح الجراري في تصريح صحفي تلقته «بوابة الوسط» أن الإيقاف جاء «بناءً على اجتماعات وتوصيات المجلس التسييري طبرق، واللجنة الاستشارية لوباء كورونا طبرق، وتطبيق ساعات الحظر من 7 مساءً إلى 7 صباحًا، وتخفيف التجمعات».

وقال الجراري، إن وصول البواخر البحرية إلى ميناء طبرق «يسبب ازدحام الشاحنات والعمالة وأعضاء الجمارك والميناء، لذلك تقرر إيقاف الخط البحري وإغلاق كافة شركات الملاحة الخاصة المتعاونة مع الغرفة، خوفًا من الازدحام وانتشار فيروس كورونا».

وأكد الجراري أنه خلال هذه الفترة فإن منفذ امساعد البري يستخدَم لإدخال المواد الغذائية الضرورية، إلى حين انتهاء المدة القانونية المحددة وعودة العمل في الشركات الخاصة والعامة، وعودة الملاحة إلى ميناء طبرق.

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