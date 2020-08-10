تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في طبرق

مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، اليوم الإثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية من بينها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الإصابات الجديدة جرى اكتشافها بعد تحليل 14 عينة، أظهرت نتائج الفحص أن منها 6 عينات سلبية و8 عينات موجبة، منها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق أنها سجلت حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء حتى الآن 9 حالات شفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» في طبرق حتى الآن بلغ 74 حالة مصابة.