تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 04:54 مساء
مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، اليوم الإثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية من بينها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الإصابات الجديدة جرى اكتشافها بعد تحليل 14 عينة، أظهرت نتائج الفحص أن منها 6 عينات سلبية و8 عينات موجبة، منها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق أنها سجلت حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء حتى الآن 9 حالات شفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» في طبرق حتى الآن بلغ 74 حالة مصابة.

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