مستشفى بني وليد العام يشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 10 أغسطس 2020, 04:41 مساء
مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

شددت مستشفى بني وليد العام الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وأصدرت إدارة المستشفى اليوم الأحد، تعليمات جديدة للأطباء والعيادات التابعة لها للمستشفى بشأن كيفية التعامل مع الظروف الراهنة وتفشي الوباء.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط» إن إدارة المستشفى قررت منع وجود أي مرافق مع المريض مهما كانت حالته الصحية من أجل تقليل الزحام، وقصرت إجراء العمليات الجراحية في الوقت الراهن على الحالات الحرجة والحرجة جدًّا فقط.

ودعا التويجر كافة المواطنين إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التردد على المستشفى.

وسجلت بني وليد أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، علمًا بأن المدينة سجلت حصيلة إجمالية من الإصابات تجاوزت 32 إصابة.

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