تعرف إلى وضع المصابين بـ«كورونا» في مصراتة

مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في بلدية مصراتة، اليوم الإثنين، دخول حالة جديدة مصابة بالفيروس إلى مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم «1»، وخروج حالة من العزل، ليصبح إجمالي الحالات المصابة داخل الجناح الأول للمركز سبع حالات.



وأوضحت اللجنة أن حالتين من السبع تعالجان في القسم، وخمس في العناية، اثنتان منها في وضع حرج، مشيرة إلى انتظار نتائج فحوص ثماني عينات قام بسحبها الجناح الثاني للمركز، وأن أربعا من هذه العينات في حالة اشتباه، ومؤكدة أن إجمالي الحالات المصابة داخل الجناح 12 حالة.



بدوره، أكد مركز مصراتة الطبي، عدم استقباله أية حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي دخلت إلى المركز منذ بداية انتشار الفيروس 13 حالة.



ونبه المركز بوجود ثماني حالات بقسم الإيواء تحت الرعاية الطبية المستمرة، وأن وضعهم الصحي أكثر استقرارا، فيما توجد خمس حالات بالعناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعي وفي وضع صحي غير مستقر، وإحدى هذه الحالات في وضع سيئ.



كما أكد المركز عدم تسجيله أية حالات وفاة يوم الأحد، مشددا على حاجته إلى المزيد من الكوادر الطبية والطبية المساعدة حتى يتسنى له تقديم الخدمة بأكثر سعة سريرية ممكنة، تتماشى مع الوضع الراهن.