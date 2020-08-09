«تسييري طبرق» يقرر فتح المصارف الثلاثاء وسط إجراءات احترازية مشددة

رئيس المجلس التسييري المكلف بطبرق منصور إمداوي مع مديري المصارف, 9 أغسطس 2020.(المجلس البلدي طبرق)

قرر المجلس التسييري طبرق فتح المصارف بالمدينة اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء من التاسعة صباحًا نظرًا لوجود منظومة موحدة بالمصارف، والتحكم فيها عن طريق المصارف الرئيسية ما عدا مصرف الجمهورية من الساعة الثامنة لعدم وجود منظومة.

وبحسب بيان للمجلس اليوم، عقد اجتماع اليوم الأحد لرئيس المجلس التسييري المكلف منصور إمداوي بحضور عضو المجلس ميمون عبدالرسول، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، مع مديري المصارف بالمدينة لمناقشة عودة فتح المصارف بطرق آمنة في ظل انتشار جائحة «كورونا».

ويعلن مصرف الجمهورية لزبائنه أنه بإمكانهم التعامل مع التجار مباشرة، وتقديم الصكوك لهم مقابل الحصول على السلعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد ولبس كمامات ويقوم الكشافة وشبيبة الهلال الأحمر، بمساعدة المواطنين في التنظيم وتقديم الإيرادات وتوزيع الكمامات على الزبائن غير القادرين على الحصول عليها.

وبحسب البيان ستفتح المصارف أبوابها لخدمة الزبائن في أيام العمل العادية، «ولا داعي للزحام والتكدس أمام المصارف لما لهذا الأمر من خطورة في انتقال الفيروس».

وأوضح المجلس أن شبيبة الهلال الأحمر والكشافة ستقومان بتحديد نقاط التباعد وتوزيع الكمامات والإرشادات التوعوية على المواطنين، كعمل تطوعي، مطالبًا المواطنين بالتعامل معهما بشكل لائق، واستخدام تطبيقات الخدمات الإلكترونية المتاحة وعدم مراجعة المصارف، خاصة المصارف التي تقدم الخدمة مثل مصرف «الوحدة» و«التجاري» و«التجارة والتنمية»، كما حث إدارات المصارف الرئيسية، التي لديها فروع عاملة في البلدية على تحسين خدماتها الإلكترونية.