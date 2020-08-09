فرع «الخطوط الأفريقية» بالمنطقة الشرقية يطلب «ضمانات أمنية ورسمية» لصيانة طائرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 08:46 مساء
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب فرع شركة الخطوط الجوية الأفريقية بضمانات أمنية لإجراء أعمال صيانة لطائرة تابعة له متواجدة بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الطائرة هي الناقل الوحيد للمسافرين بالمنطقة الشرقية.

ودعا فرع الشركة في بيان، اليوم الأحد، كلًّا من القيادة العامة والحكومة الموقتة ووزارة الداخلية وهيئة المواصلات وسلطات الطيران المدني والشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران التابعة للحكومة الموقتة إلى «أخذ كافة التدابير اللازمة التي تؤمن عدم المساس بطائرتها الوحيدة بمطار بنينا».

وأكد فرع الشركة في البيان «مقدرته المالية بدفع كافة التكاليف التي تضمن إصلاح العطل بالطائرة سواء داخل المنطقة الشرقية أو خارج الوطن، شرط توفير الضمانات الأمنية والرسمية التي تضمن عودتها سالمة إلى مطار بنينا».

واستنكر الفرع محاولة المساس بالطائرة الوحيدة لديه المتواجدة بمطار بنينا وخطفها أو محاولة حجزها حال مغادرتها مطار بنينا بغية النيل من مقدرات المنطقة الشرقية، كما حدث لطائرة شركة الخطوط الجوية الأفريقية المتواجدة حاليًا بمطار مصراتة من قبل الإدارة العامة للشركة ومجلس إدارتها في طرابلس.

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