طاقم طبي يغادر مركز العزل في سبها إلى طرابلس

مقر مركز العزل الصحي في مدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال مدير مركز العزل الصحي في سبها، علي السعيدي، إن الطاقم الطبي الذي جاء من طرابلس خلال الأسابيع الماضية لتقديم الدعم ومساعدة الأطقم الطبية في المدينة لموجهة فيروس «كورونا المستجد» غادر عائدًا إلى العاصمة.

وأكد السعيدي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الأطقم الطبية من أبناء مدينة سبها باشرت على الفور العمل في مركز العزل الصحي الذي لا يزال يعمل وتوجد به حالتان مصابتان بفيروس «كورونا» وتتلقى العلاج.

وأضاف السعيدي أن مركز العزل الصحي في سبها لا يزال يعمل رغم أنه يعاني تذبذب التيار الكهربائي الذي يؤثر على أجهزة المركز.

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وأرسلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في 28 مايو الماضي فرقًا طبية متخصصة في طب الطوارئ والعناية الفائقة، للعمل بمركز علاج مصابي فيروس «كورونا»، الذي جرى تجهيزه بالمدينة.

وقالت الوزارة حينها إن الفرق الطبية ستعمل على متابعة الحالات المصابة وتدريب العناصر الطبية التي سيتم التعاقد معها للعمل بالمركز العلاجي، كما ستقوم بتشغيل مركز لاستقبال وفرز الحالات التي تعاني إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا».