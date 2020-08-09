«بلدية البيضاء» تخصص مقرا لمركز الآشعة بعد وصول معدات تصوير

مدينة البيضاء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي البيضاء، اليوم الأحد، تخصيص مقر لمركز الآشعة في المدينة بعد وصول معدات طبية وأجهزة تصوير خاصة بالمركز، وتخزينها «موقتًا» في المخازن التابعة لجهاز الإسعاف بالمدينة.

وقال المجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن رئيس المجلس التسييري للبلدية، علي حسين، تسلم الأجهزة الخاصة بمركز الآشعة بحضور مدير المركز الدكتور أحمد التريكي، ورئيس جهاز الإسعاف بالبلدية إبراهيم الحاسية.

وأضاف التريكي أن هذه المعدات ستوفر على المواطنين ببلدية البيضاء عناء وتكلفة التصوير بأنواعه، مؤكدًا أن التصوير سيكون متاحًا لجميع المواطنين ضمن خدمات المركز.

وأكد حسين، أن البلدية ستساهم أيضًا في تهيئة مقر مركز الآشعة بالتعاون مع مدير المركز، مثمنًا دور الحكومة الموقتة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص لتسهيل تنفيذ المشاريع العالقة بالبلدية.