تباين أداء العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 01:31 مساء

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام العملة الليبية اليوم الأحد، إذ تراجعت العملة الأميركية، فيما استقرت العملتان الأوروبية والبريطانية.

فقد انخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى 6.25 دينار اليوم، مقابل 6.27 دينار أمس السبت. في حين استقر سعر صرف اليورو عند 7.22 دينار دون تغيير عن آخر سعر سجله أمس.

كذلك حافظت العملة البريطانية على مستواها الذي سجلته أمس ليبقى الجنيه الاسترليني عند 8 دينارات.

كما استقر سعر صرف كل من العملتين التونسية والتركية عند مستوياتهما أمس، إذ سجلا 2.29 دينار، و0.86 دينار على التوالي.

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