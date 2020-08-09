في كتابه الجديد علي عبد اللطيف احميده يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا على يد الفاشية الإيطالية

صورة كتاب الباحث الليبي د. على عبد اللطيف احميده عن جرائم الاستعمار الإيطالي في ليبيا وما تعرض له الشعب الليبي من إبادة جماعية. (بوابة الوسط)

في كتابه عن التاريخ الخفي للاستعمار الإيطالي في ليبيا، يكشف الباحث الليبي د. علي عبداللطيف احميدة أبعاد الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الليبي على يد الفاشيين الإيطاليين في الفترة من (1929-1934)، ويسلط أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيو انجلند الأميركية الضوء على محاولات تجاهل هذه المرحلة الوحشية لأكثر من 80 سنة حتى الآن.

يقول احميدة في حواره مع موقع «جدلية»، إن نحو 110 آلاف ليبي، أي مجموع سكان ريف شرق ليبيا، قد اعتقلوا في معسكرات الاعتقال بحلول العام 1934، ولم يبق منهم غير 40 ألفا فقط على قيد الحياة وسط عمليات الإعدام التي جرت على نطاق واسع آنذاك.

معسكرات اعتقال مروعة

ويضيف: «لقد أسفرت الإبادة الجماعية في ليبيا التي ارتكبتها إيطاليا الاستعمارية عن فقدان 83 ألف مواطن ليبي مع انخفاض عدد السكان من 225 ألف نسمة إلى 142 ألف مواطن ، وأجبر حوالي 110 آلاف مدني على السير من منازلهم إلى الصحراء القاسية، حيث جرى اعتقالهم في معسكرات مروعة». ومن بين هؤلاء المعتقلين «نحو 60 إلى 70 ألف ليبي (بما في ذلك الرجال والنساء وكبار السن والأطفال) معظمهم من سكان الريف»، فضلا عن نفوق ثروة حيوانية قدرت بنحو 600 ألف من الماشية.

ويلخص احميدة الصورة قائلا: «كان هذا القتل الجماعي والتدمير للناس والثقافة نتيجة لمقاومة استمرت 20 عامًا ضد الاستعمار ومثلت، بكل المقاييس، إبادة جماعية قائمة على خطة استعمارية عنصرية لسحق المقاومة المحلية وتوطين الفلاحين الإيطاليين الفقراء في المستعمرة».

ويضرب أمثلة على أدوات طمس هذه الجريمة، بما قام به المستعمر الإيطالي من حجب أنباء الإبادة الجماعية؛ وتدمير الأدلة، ويقول «كان من الصعب العثور على الملفات المتبقية في معسكرات الاعتقال حتى بعد نهاية الفاشية في إيطاليا العام 1943. بعد زيارة إيطاليا، في محاولة لتحديد موقع الملفات في معسكرات الاعتقال، أدركت أنها كانت كذلك. ليس فقط هذه الملفات الحساسة المفقودة، ولكن كان هناك صمت جماعي وفقدان للذاكرة. لقد حان الوقت لإدراك أن الأرشيفات تم إنشاؤها أيديولوجيًا، وأنها تفضل وتستبعد مجموعات وأصواتًا معينة، وفي حالة الفاشية الاستعمارية الإيطالية، فإنها تغطي الفظائع والإبادة الجماعية».

رحلة بحث بدأت قبل 20 عاما

ويقول احميدة إن الكتاب «هو نتاج رحلة اكتشاف شخصية وأكاديمية طويلة بدأت منذ ما يقرب من عشرين عامًا. ومع ذلك، فإن فهم المواد والتغلب على العقبات يتطلب انعكاسات عميقة وتقييمًا لطفولتي المبكرة وتعليمي في وسط وجنوب ليبيا، وتعليمي الجامعي في مصر، وتعليمي في الولايات المتحدة. لم يكن لدي أي فكرة عما كنت سأكتشفه - تطور هذا الكتاب كرحلة وتحد لفهم الاكتشاف. باختصار، عندما لم أتمكن من العثور على الملفات الرئيسية للقضية في روما وبعضها فقط في طرابلس، تحولت إلى التاريخ الشفوي في شرق ووسط ليبيا».

«بدأت أدرك أن هذا التاريخ المخفي لا يتعلق فقط بوحشية استعمارية حزينة، ولكنه يتعلق بليبيا وإيطاليا، وقبل كل شيء، اكتشاف ثقافة شفوية إبداعية ديناميكية. أصبح اكتشاف روايات الناجين الأحياء وثقافتهم أهم مساهمة لي. قبل هذا التحقيق، قررت أن أفحص بشكل نقدي تعليمي القومي في المدارس الحكومية في ليبيا المستقلة. سمحت لي إعادة الفحص الذاتي هذه باكتشاف وفهم الثقافة الإقليمية للأشخاص الذين تم اعتقالهم، وكيف فسروا تجاربهم وردود أفعالهم أثناء سنوات الاعتقال وبعدها. لقد سمح لي بالتحقيق في حالات الصمت والتمثيلات في التأريخ الاستعماري والقومي، وتحديد موقع هذه الحالة المخفية ضمن منظور مقارن وعابر للحدود الوطنية، خاصة الروابط المدمجة بين الإبادة الجماعية الاستعمارية وعلم الهولوكوست. قبل كل شيء، أتيحت لي الفرصة للقاء والاستماع إلى مئات الليبيين العاديين والتعرف على شغفهم وآرائهم حول التاريخ الاستعماري والإنسانية».

سردية جديدة للقصة

وفي الكتاب يقدم احميدة سردًا جديدًا يعتمد على المصادر الأولية للعمل الميداني، والتاريخ الشفوي، والمقابلات، وشهادات الناجين، بالإضافة إلى المنح الدراسية العربية والأوروبية حول الإبادة الجماعية. كما يبحث الكتاب في الأدلة الأرشيفية والشفوية الأولية الجديدة لفهم ما حدث بالضبط، ولماذا كان هناك صمت عميق فيما يتعلق بذكرى هذه المرحلة من الفاشية الإيطالية؟

بالإضافة إلى ذلك، يحقق في التصورات العامة والمنح الدراسية. سياق وأسباب هذه الآراء؛ منحة نقدية بديلة تاريخ الإبادة الجماعية الفاشية في ليبيا استنادًا إلى آراء وروايات الليبيين الذين نجوا من معسكرات الاعتقال بين عامي 1929 و 1934؛ وسياسات الذاكرة الرسمية وغير الرسمية داخل ليبيا وإيطاليا والولايات المتحدة. وهكذا يقدم الباحث الليبي نقلة نوعية وأجندة بحثية جديدة تستند إلى نموذج نقدي للفاشية الإيطالية، مع آثار واضحة للدراسات المستقبلية لتوثيق الإبادة الجماعية بشكل عام، ومأساة ليبيا الحديثة على وجه الخصوص.

واحميدة الذي يقول إن أجداده كانوا بين المقاتلين من أجل الحرية في المقاومة ضد الاستعمار في ليبيا، يؤكد أنه لا يزال هناك حتى اليوم علماء يروجون لمفهوم الفاشية الإيطالية المعتدلة باعتبارها إرثا موسولينيا، فقد جرى تجاهل حالة ليبيا في الكتب الحديثة عن الإبادات الجماعية المنسية، ويتابع قائلا: «...أدركت أيضًا أنه لم يكن يُعرف الكثير عن هذا الموضوع خلال محادثاتي في جامعات، مثل كولومبيا وجامعة نيويورك وجامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وييل وهارفارد وجورج تاون بجامعة واشنطن بين عامي 2005 و 2011».

مقتطفات من الكتاب

ـ في أكتوبر 1911، قامت إيطاليا بغزو واحتلال ساحل المقاطعات العثمانية السابقة في طرابلس الغرب. بدعوى استعادة الحكم الروماني، أعادوا تسمية المحافظة ليبيا، لتشكيل مستعمرة جديدة. مع مجيء النظام الفاشي تحت قيادة بينيتو موسوليني في العام 1922، تم تصميم سياسة وحشية جديدة لغزو المستعمرة وهزيمة المقاومة الداخلية. لقد قاوم شعب ليبيا منذ البداية، وشنوا تمردًا كبيرًا لم يقمع الإيطاليون إلا بعد 20 عامًا من مكافحة التمرد التي بلغت ذروتها في سياسة الإبادة الجماعية. أنا حفيد هؤلاء المقاومين المناهضين للاستعمار.

ـ بين عامي 1929 و 1934 ، فقد آلاف الليبيين أرواحهم، وقتلوا بشكل مباشر وضحايا عمليات الترحيل والاعتقال الإيطالية التي أعتبرها بمثابة إبادة جماعية. تم إبعادهم بالقوة عن منازلهم، وساروا عبر مسارات شاسعة من الصحاري والجبال، وحُصروا خلف الأسلاك الشائكة في 16 معسكر اعتقال. هذه قصة أفلتت من حسابات جادة من قبل الجناة وتم الترويج لها في الغرب في أحسن الأحوال. الإيطاليون، كما هي الأسطورة الشائعة، ليسوا شعبًا قادرًا على الإبادة الجماعية، وبالتأكيد ليس عند مقارنتهم بجيرانهم الألمان المتوحشين.

ومع ذلك، فهي قصة سجلها الليبيون في تاريخهم الشفوي ورواياتهم العربية، بينما ظلوا مخفيين وغير مستكشفين بطريقة منهجية، ولم يسمح لنا أبدًا بالطريقة التي سمحت لنا بفهم مدى وجودهم والبدء في فهمه. إنها أول إبادة جماعية بعد مذابح الأرمن والهيريرو خلال الحرب العالمية الأولى. هذا ما شرعت في القيام به في هذا الكتاب، من خلال القراءات النقدية والأنثروبولوجية والأدبية والنظرية والمقارنة لدراسات الإبادة الجماعية عبر الثقافات. لماذا نسميها إبادة جماعية؟ أود أن أزعم أنها تلائم المتطلبات التي حددها والد دراسات الإبادة الجماعية الحديثة، الباحث القانوني البولندي رافائيل ليمكين، في العام 1948 في مؤتمر الأمم المتحدة. حدد على وجه التحديد شرطين. أولاً، تعمد القتل، وثانيًا، سياسة تدمير أنماط الحياة الجسدية والبيولوجية والثقافية.

أسطورة اعتدال الفاشية الإيطالية

ليس هناك فقط نقص في الوعي حول الإبادة الجماعية في ليبيا، ولكن هناك أيضًا قوى سياسية مضادة تحاول بنشاط إنتاج أسطورة الفاشية الإيطالية باعتبارها معتدلة وأقل شرًا من دولة الإبادة الجماعية النازية. إن الصعود المعاصر للحزب الفاشي في إيطاليا، التحالف الجديد، يضفي قوة على النظرية القائلة بأن الفاشية الإيطالية ساعدت في تحديث إيطاليا، خاصة بعد أن استحوذت على 14% من الأصوات، أو مئة من مقاعد مجلس النواب الإيطالي البالغ عددها 630 مقعدًا، و انضم إلى الحكومة كحزب شرعي في العام 1994، وفي العام 2001، أصبح زعيم الحزب جيانفرانكو فيني نائبًا لرئيس الوزراء في حكومة سيلفيو بيرلوسكوني، وفي 20 نوفمبر 2004، أصبح وزير الخارجية الإيطالي الجديد. أصبحت الفاشية الإيطالية محترمة مرة أخرى، ليس لأنها أقل شرًا، ولكن لأننا نسينا معناها.

ـ كان هناك صمت جماعي وفقدان للذاكرة. لقد حان الوقت لإدراك أن الأرشيفات تم إنشاؤها أيديولوجيًا وأنها تفضل وتستبعد مجموعات وأصواتًا معينة، وفي حالة الفاشية الاستعمارية الإيطالية، فإنها تغطي الفظائع والإبادة الجماعية، وأدى رفض الجمهور الإيطالي الاعتراف بالفظائع الاستعمارية الفاشية وسياسات الحرب الباردة إلى تعريض أي محاولة لمحاكمات جرائم الحرب للقادة والجنرالات الفاشيين الإيطاليين للخطر. ليس من المستغرب إذن أن هذه الحالة، حتى وقت قريب، لم يتم الاستشهاد بها حتى في الكتب المتعلقة بالإبادة الجماعية الاستعمارية المقارنة والمذابح المنسية.

عنف «الحداثة» الاستعمارية

وأصبح إخفاء هذه القصة والصمت عنها لغزًا يحتاج إلى حل. قادني هذا الوعي إلى اتباع استراتيجيتين: السفر إلى شرق وجنوب ليبيا للعثور على الناجين والاستماع إلى قصصهم حول ما حدث لهم ولعائلاتهم، وقراءة وبحث مجالات دراسات الإبادة الجماعية والمحرقة الحديثة والفاشية المقارنة لفهم كيف يمكننا حل هذه الدراسات. تطور الكتاب كنقد واستعادة للفحص البديل لسياسة اللغة والهوية والتاريخ الثقافي للبقاء والشفاء.

منذ فترة طويلة، جادل فرانز فانون ضد تعميم وتطبيق التحليل النفسي الغربي الفرويدي عندما فحص الناجين من الصدمات الاستعمارية في الجزائر وتونس في العام 1952. وبدلاً من ذلك، دعا إلى الاهتمام بالخصوصية الثقافية والاستعمارية المحلية للصدمة في ظل الاستعمار. وجدت نقده مفيدًا في فهم هذا التاريخ الاستعماري الخفي والتشكيك في التركيز الأميركي على التحليل النفسي والتمثيلات الثقافية. تطلب القبض على الحالة الليبية معرفة متخصصة بالثقافة المحلية واللغة ووجهات النظر الجماعية غير الغربية حول المعاناة والشفاء. اعتمد الناجون على ثقافتهم الإقليمية الإسلامية والعربية / الأفريقية وقيمهم، لكن الإبادة الجماعية المتقطعة خلقت هوية جماعية جديدة لهم بعد العام 1934. كان التحدي الأكبر الذي واجهته هو دراسة وفهم الطرق التي توسط بها الناجون والتفاوض معهم في وقت مبكر.