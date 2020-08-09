بالتفاصيل.. توزيع 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في ليبيا

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

أكد المركز الوطني لمكافحة الامراض، إصابة 153 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا، وذلك بعد تحليل 1003 عينات، ليصل إجمالي الحالات التي أصيبت منذ وصول الفيروس للبلاد إلى 5232 حالة.



وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي في ليبيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أن نتائج 850 عينة جاءت سلبية، و153 إصابة جديدة، بواقع 14 حالة في طرابلس، وثلاث في الخمس، وأربع في قصر الأخبار.

وفي جنزور، سجل المركز حالتي إصابة، ومثلهما في الأصابعة، وأربع حالات في الزاوية، و75 في مصراتة، منها خمس من جنسية غير ليبية. أما زليتن فشهدت تسجيل 32 حالة جديدة، وطبرق سبع حالات، ودرنة حالتين، وسبها أربع حالات، والشاطئ حالتين، والغريفة حالة واحدة. كما سجلت بلدية بنت بيه حالة واحدة.



في الوقت ذاته، جرى تسجيل 31 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس، بواقع حالتين في طرابلس و14 في مصراتة، وثلاث في سبها، وثمان في ترهونة، وأربع في درنة.



أما حالات الوفاة فسجلت خمس حالات وفاة جديدة بواقع ثلاث حالات في مصراتة واثنتين في زليتن. ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 113 حالة. وبلغ إجمالي عدد الإصابات 5232 حالة إصابة منها 4428 نشطة، و691 متعافيا.