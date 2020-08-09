فروع «مكافحة الأمراض» بالمنطقة الشرقية تعلن موقفها من حراك موظفي المركز

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن فروع المركز في المنطقة الشرقية أعلنت تضامنها مع «حراك موظفي المركز الوطني بطرابلس»، مع تأكيدهم على «عدم المساس بالهيكل التنظيمي للمركز وإجارته وخلق أجسام موازية لسحب اختصاصاته».



وأوضح المركز، اليوم الأحد، أن فروع المركز بالمنطقة الشرقية أصدرت بيانات مشتركا، أكدت فيه أيضا أن «فروع المركز الوطني بالمنطقة الشرقية والغربية والجنوبية هو نسيج واحد ولن نسمح بتمزيقه أو تفتيته، كما أن المركز جسم بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية».



جاء البيان المشترك على خلفية تداول صفحات التواصل الاجتماعي صورة من قرار تشكيل «لجنة إدارية غير متخصصة تتدخل في مهام إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض»، حسب البيان.