«مكافحة الأمراض»: تسجيل 31 حالة شفاء و5 وفيات بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 01:55 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، كما سجل 31 حالة شفاء و5 وفيات خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم السبت 1003 عينات، موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس بـ275 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة بـ437 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 87 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 97 عينة، ومختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد بـ36 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 71 عينة.

ولفت المركز إلى أن نتائج تحاليل العينات أظهرت سلبية 850 عينة، فيما تأكد إصابة 153 عينة، منها 31 حالة جديدة، و122 حالة لمخالطين.

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