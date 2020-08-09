رئيس النيجر يستقبل وفدا ليبيا برئاسة أمين قوات القيادة العامة

رئيس النيجر يستقبل مع أمين قوات القيادة العامة, 8 أغسطس 2020. (الرئاسة في النيجر)

استقبل رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو، مساء السبت، وفدا ليبيًا برئاسة الأمين العام لقوات القيادة العامة، اللواء عبد الكريم هدية.

وأوضحت مواقع إخبارية من النيجر، أن هدية رافقه في الزيارة عدد من زعماء القبائل الليبية، بحسب رئاسة الجمهورية.

المشير حفتر يجتمع مع ضباط غرف العمليات وآمري المناطق العسكرية

والخميس، اجتمع القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، مع ضباط غرف العمليات وعدد من القيادات وآمري المناطق العسكرية في مدينة بنغازي.

وتناول الاجتماع آخر التطورات العسكرية، للوقوف على جاهزية كل وحدات قوات القيادة العامة.

رئيس النيجر يستقبل مع أمين قوات القيادة العامة, 8 أغسطس 2020. (الرئاسة في النيجر)

رئيس النيجر يستقبل مع أمين قوات القيادة العامة, 8 أغسطس 2020. (الرئاسة في النيجر)

رئيس النيجر يستقبل مع أمين قوات القيادة العامة, 8 أغسطس 2020. (الرئاسة في النيجر)