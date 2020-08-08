تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 08 أغسطس 2020, 11:40 مساء
دوريات أمنية لفرض حظر التجول في سرت. 8 أغسطس 2020. (بلدية سرت)

أكد الدكتور سيف الغزالى من قسم العزل في مستشفى بن سينا التعليمى بسرت، استقبال حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الغزالى، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الحالة المصابة لرجل تم إحالته من قسم الرصد والتقصى بسرت، حيث كان يعانى من صعوبة فى التنفس ويحتاج للأوكسجين والمتابعة المتواصلة لحالته وتم عمل صور أشعة وتحاليل، لتظهر نتيجته موجبة.

وأوضح أن المريض عمره فى الأربعينات ومن سكان منطقة سرت، فيما يتم متابعته حاليا بقسم العزل من قبل عدد من أطباء الباطنة والتخدير والعناية والتمريض وهو تحت الملاحظة.

يذكر أن العدد الكلى لحالات الإصابة بفيروس كورونا في سرت، يبلغ تسع حالات مصابة، منها حالة واحدة وفاة لرجل مسن عمره 71 عاما.

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