فروع «مكافحة الأمراض» بالمنطقة الشرقية تتضامن مع الفرع الرئيسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 10:47 مساء
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمنطقة الشرقية، تضامنها مع زملائهم بالمركز الرئيسي في الحفاظ على المؤسسة المتخصصة في مكافحة الأمراض السارية وغير السارية، لمجابهة الأوبئة وتعزيز الصحة العامة وتوفير الأمن الصحي القومي لليبيا.

وأوضح مديرو وموظفو فروع المركز في المنطقة الشرقية، في بيان اليوم، أن ما يتم تناوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي والإذاعات المرئية في هذه الأيام من محاولة تشكيل مجلس إدارة بدل الإدارة القائمة، أو حل المركز وتسليم اختصاصاته إلى مؤسسات غير مختصة سيؤدي لعديد المشكلات التي لا يمكن تداركها.

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