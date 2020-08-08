تسليم مركزي العزل الصحي بمعهد الأورام ومصراتة الطبي أجهزة غسيل كلى

تسليم مركزي العزل الصحي بمعهد الأورام ومركز مصراتة الطبي أجهزة غسيل كلى, 8 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام، بمدينة مصراتة، جهازي غسيل كلى ومحطة معالجة، لدعم الخدمات العلاجية للحالات الحادة من مصابي فيروس «كورونا المستجد».

وبحسب بيان للوزارة اليوم، دعمت وزارة الصحة أيضًا مركز مصراتة الطبي، بجهازي غسيل كلى ومحطة معالجة أيضًا، حيث شرعت الشركة المجهزة في تدريب الفرق الطبية بالمركزين على الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة.

وذكر مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، أنه جرى إمداد مركزي العزل الصحي بمعهد الأورام ومركز مصراتة الطبي، بشحنات من مشغلات غسيل الكلى، مشيرًا إلى ورود تعليمات من الوكيل العام بشأن إمداد مراكز العزل بأجهزة غسيل كلوي، استجابة للاحتياجات التي تقدم بها مسؤولو المراكز العلاجية لمصابي فيروس «كورونا».

تسليم مركزي العزل الصحي بمعهد الأورام ومركز مصراتة الطبي أجهزة غسيل كلى, 8 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

تسليم مركزي العزل الصحي بمعهد الأورام ومركز مصراتة الطبي أجهزة غسيل كلى, 8 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)