ارتفاع الوفيات بـ«كورونا» في طبرق إلى 6 حالات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 08 أغسطس 2020, 07:56 مساء
عضو اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور أحمد صالح الفزاني. (الإنترنت)

ارتفع عدد الوفيات بمدينة طبرق، اليوم السبت، بسبب فيروس «كورونا» إلى 6 حالات حسب راصد فريق التقصي والاستجابة السريعة الدكتور أحمد صالح الفزاني.

وقال الفزاني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن الوفيات الستة لأشخاص تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، وهم من مدينة طبرق، بينما وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس في المدينة إلى 59 حالة منها 8 حالات شفاء و6 حالات وفيات و45 نشطة.

وأضاف الفزاني أن جميع المصابين موجودون بالحجر الصحي، ولدينا حالتان تحت التنفس الصناعي وبقية الحالات أوضاعهم مستقرة ويتلقون العلاج أولًا بأول.

وأصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، تعليماته للجهات الأمنية بطبرق، بضرورة إقفال كافة الحدود المؤدية لطبرق، وفرض حظر تجول كامل حتى لا تتسع رقعة المرض، لاسيما أن أكثر الحالات الموجودة جديدة.

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