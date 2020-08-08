ارتفاع الوفيات بـ«كورونا» في طبرق إلى 6 حالات

ارتفع عدد الوفيات بمدينة طبرق، اليوم السبت، بسبب فيروس «كورونا» إلى 6 حالات حسب راصد فريق التقصي والاستجابة السريعة الدكتور أحمد صالح الفزاني.
وقال الفزاني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن الوفيات الستة لأشخاص تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، وهم من مدينة طبرق، بينما وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس في المدينة إلى 59 حالة منها 8 حالات شفاء و6 حالات وفيات و45 نشطة.
وأضاف الفزاني أن جميع المصابين موجودون بالحجر الصحي، ولدينا حالتان تحت التنفس الصناعي وبقية الحالات أوضاعهم مستقرة ويتلقون العلاج أولًا بأول.
وأصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، تعليماته للجهات الأمنية بطبرق، بضرورة إقفال كافة الحدود المؤدية لطبرق، وفرض حظر تجول كامل حتى لا تتسع رقعة المرض، لاسيما أن أكثر الحالات الموجودة جديدة.