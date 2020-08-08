القطاعات الخدمية والمصارف تستأنف عملها في الكفرة الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 07:28 مساء
مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة، المهندس عبدالرحمن عقوب، اليوم السبت، استمرار تعليق العمل بالمؤسسات الرسمية للدولة داخل البلدية، على أن تباشر القطاعات الخدمية والمصارف أعمالها مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المقررة من اللجان المختصة اعتبارًا من صباح الإثنين المقبل.

وأشاد رئيس المجلس بالتزام مواطني البلدية بالتعليمات والاجراءات المقررة، مؤكدًا قدرة بلدية الكفرة بالتعامل مع جميع المستجدات بما تملكه من عناصر بشرية وما يتوفر من إمكانات رغم تواضعها،  حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وعُلق العمل بالمؤسسات الرسمية داخل بلدية الكفرة منذ الخميس الماضي، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة ثالثة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية، وما أعلنته اللجنة الطبية من أن هناك عددًا كبيرًا من المخالطين لها، وحرصا على سلامة الأهالي.

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